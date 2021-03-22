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رئيس مصر للطيران: لن يضار أي عامل ماليا في خطة إعادة هيكلة الشركة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قمة العرب للطيران تعطينا الفرصة لتبادل الأفكار والتعامل مع الجائحة، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق بين شركات الطيران العربية.

وأكد الطيار رشدي زكريا، أنه لن يتم المساس بأي موظف بالشركات التابعة لمصر للطيران في خطة إعادة الهيكلة، وسوف ينقل الموظف بدرجته الوظيفية حيث سيكون الشكل النهائي للشركة هو القابضة وتتبعها الخدمات الطبية والأسواق الحرة، و3 شركات هى (الخطوط والشحن والسياحة والخدمات الجوية ) و(الصيانة) و(الخدمات الارضية).. وأشار انه يتم حاليًا انهاء الإجراءات القانونية والمالية لبدء التنفيذ.

وأوضح "زكريا"، على هامش فعاليات "قمة العرب للطيران فى نسختها الثامنة بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية الشقيقة، أن هناك خطة طموحة نعمل عليها حاليا بالقارة الأفريقية بعمل شركة بالتعاون مع الخطوط الجوية الغانية بنسبة 75% لمصر للطيران و25% للحكومة الغانية يكون مقرها مطار أكرا مما يجعلنا نصل إلى نقاط كثيرة بغرب وجنوب أفريقيا وستكون البداية بأربع طائرات.

وأوضح الطيار رشدي زكريا، أنه سيتم تخصيص مجموعة من اللقاحات التي وصلت مصر مؤخرًا لتطعيم أطقم مصر للطيران، مشيرا إلي إن حجم الحركة بالنسبة لمصر للطيران لم تتعدى الـ50% مقارنة بعام 2019.

ومن جانبه، أعلن عادل العلى رئيس قمة العرب الثامنة والرئيس التنفيذي لطيران العربية المنعقدة برأس الخيمة أن أفضل دولتين تعاملا مع قطاع الطيران في بداية جائحة كورونا وحتى الآن هما مصر وباكستان رغم عدم اختلاف عدد الإصابات بالوباء عن دول أخرى والآن تسير الأمور أفضل من عام 2019.

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