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السبب وراء تراجع أردوغان عن دعم جماعة الإخوان

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:21 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قال الإعلامي السعودي سلمان الشريدة، اليوم الاثنين، إن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تراجع عن دعم جماعة الإخوان بعد خسارة كل المعارك العبثية التي قادها خلال رئاسته.

 

وأضاف الشريدة، في تغريدة عبر "تويتر": "تركيا باعت من كانوا ينبحون عندها ضد مصر ودول الخليج.. نهج أردوغان الأهوج وتخبطاته السياسية واستخدام الإخوان لم ولن تكون في صالحه ولا في صالح الدولة التركية التي انحدرت اقتصادياً، وهذا ماقاده للتراجع رغماً عنه بعد خسارة كل المعارك العبثية التي قادها خلال رئاسته".

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