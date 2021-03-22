طلبت المساعدة فاتجوزها





السلام عليكم

انا ام عندى43سنه اتجوزت وعندى 3 ولاد اتنين وبنوته.. حياتى مع زوجى كان فيها الحلو والوحش صبرت وبدات من تحت الصفر معاه مع ان مستوايا الاجتماعى والمادى كان افضل منه بكتير بس هوه طموح وربنا وفقنا وعدت ايام وبدا حاله يتغير وكله تحت عباءه الدين وإتفاجئت انه على علاقه بجاره لينا متزوجه حاولت افهم منه وكان رده مترميش المحصنات بالسوء لغايه ما صرح انها كانت مش سعيده فى حياتها وكانت بتسجل لزوجها الخلافات معاه وبتبعتها لزوجى عشان يساعدها فى الرد لغايه ما اطلقت واخدت نصف فلوس جوزها لانها اخدت جنسيه فرنسيه لانه فرنساوى مش مصرى وان زوجى اتجوزها وكانت صدمه .. بس الى ساعدنى على تخطى الموضوع شويه انى عايزه اربي ولادى وان هوه مش حيسبنى مع ولادى لو طلبت الطلاق وانا ولادى بالنسبه ليه روحى وقلبى وكيانى فانا دلوقتي قاعده مع والدتي وطالبه منه ان يروح عند دنيته التانيه انا مش عايزه لا ود ولا رحمه ولاعدل ولا اي حاجة انا عايزه يكون محترم وميغلطش فيه وهوه حر بره البيت وهوه بيحاول يصغط عليه انى لازم اكلمه واتعامل معاه عشان يصرف علينا .. انا ربنا العالم بيه وانه بيحاول يكيد فيه وانا خلاص من جوايا حاسه انه يبعد احسن انا مش،حابه اشوفه ساعدينى اعمل ايه انا بمر بازمه ان هوه المفروض سندى وهوه بيقول انا مقتدر ليه افضل ما استمتعش بفلوسى مع ست تانيه هيه عندها بيتها وانا افرشه ليها ونعيش سوا .. انا عايزه ولادى بس هوه خلاص لانه ببتعامل بشكل فيه ذل ليه واهانه وكله عشان عارف انى مش حرضى اسيب ولادى وانا مش حعرف اصرف عليهم لوحدى ساعدينى لانى انسانه بتقع وهوه عايش دور انا ربكم الاعلى الظلم وحش والتخلى وحش والوحده وحشه بس انا عشمى فى ربنا كبير

الامضاء : ولادى لاخر يوم فى حياتى حموت لو بعدت عنهم





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي





معذرة ليكي انا حاسة من لهجتك في الكتابة انك لسة تحت تأثير الغيظ من زواجه بأخرى لذلك اي قرار او تسرع فيه سوف ينتج عنه خسائر اول من سيدفع فواتيرها اولادك .. تمهلي واطلبي منه بعض الوقت ليس له بل لصالحك وتحدثي مع اقرب الناس اليك والدتك مثلا او والدك .. اريد من لديه الحكمة من العائلة فهذه المواقف لا يجب ان تحكمها مشاعر ابدا .. هناك ابناء لهم كل الحق ان يفكر بدلا عنهم احد حكيم ويحسب الامر من زاوية اخرى تماما وينظر نظرة ثاقبة الى الامام .. ارجوكي تفهمي كلامي .. فالخطأ الواحد سيكلفك وابنائك القادم كله .. انتي الآن لست بموقع المغدور بك بقدر موقع القاضي الحكيم الذي ليس له مصلحة سوى توزيع الحق على الجميع متجنبا كل المشاعر .. واول المستحقين ابنائك .. لهم الحق الاول بالعيش بين اب وام .. لهم الحق في الشبع من تواجد الاب كذلك الام .. لهم الحق في الشعور بكل المشاعر والرعاية وكلمات التوجيه والحنان من الاب ليتوفر لديهم الشعور بالامان .. من حقهم ان يكبرون بشعور الحماية وهذا دور الاب وليس الام .. دور السند دور التواجد في حد ذاته كي يكبرون بصحة نفسية جيدة جدا كما تتمنين لهم .. انتي الآن مهما دعوتي لهم بصلاح الحال من اين لك ضمان سلامة معنوياتهم ؟ واليوم جاء دورك واختبارك .. اما تكوني زوجة مخدوعة فقط او ام واعية تفكر بكل الجوانب .. انا لا اقوم بالضغط عليك فالعيش مع زوج انتي انجرحتي منه امر صعب لكن اقول هناك وقت نعطيه لانفسنا لتهدا انفسنا من الغضب الشديد لانه هناك ابناء في رقابنا نفكر بدلا عنهم فيما يخص مستقبلهم والباقي من عمرهم وهذه مسؤولية خطيرة جدا ولاتنسي هم لديهم كل الحق في العيش بكنف الاب تماما .. فما يؤخذ من مشاعر وتوجيه من الاب شيءٍ آخر بخلاف الام .. ما اريد التأكيد عليه .. اتركي تصفية حساباتك مع زوج هو بكلمة يصبح غريب عنك وتمسكي بحكمة ستنقذ ابنائك مدى حياتهم .. معنويات ابنائك هي الابقى ان كانوا حياتك وعمرك كما وصفتي .. اذن هم يستحقون التضحية والتدبر بتعقل اكثر من الطريقة التي ارسلتي بها رسالتك لي .. سيدتي الفاضلة .. ارجوكي دعي غيظ النساء جانبا فالندم على ابناء نفسياتهم مقطعة اشلاء سيمزقك مدى الحياة مستقبلا صدقيني .. الحياة مع زوجك في الوضع الحالي يمكن مداواته بشكل مقبول او مرضي مع الزمن ومروره بينما ما سيحدث بابنائك بعد انفصال ان يداويه انسان الا من رحم ربي .. خذي وقتك في الراحة وليس التفكير كبداية.. ثم اختاري حكم عدل في عائلتك لتتوصلين الى حل وسط بينك وزوجك وصدقيني صدقيني ستصلين الى صيغة مقبولة جدا حتى في وجود زوجة اخرى .. اعرف انك ربما تقولي علي اني مجنونة لكن والله احدثك هكذا لصالحك واولادك انا لا اعرفك فشهادتي ليست مجروحة وكلمة مني ستقف برقبتي يوم ان نلقى وجه الله الكريم لذلك اقول اللهم انطقني بلسانك واجعل في كلامي الاثر الطيب اللهم امين .. سيدتي ارجوكي خذي كلامي بعين الاعتبار ولو لاخر مرة .. اهدئي اولا ثم قرري .. في رأيي لا تتركي زوجك ولا بيتك ولا شقى عمرك زي ما بيقولوا بالبلدي .. خوضي التجربة الجديدة بوجعها نحن ان نعيش بدون الم ابدا والحمد لله ان المك ام يأتي بأحد من ابنائك انه جاء بأمر يمكنك تحمله صدقيني كلها مسألة وقت وتدبر اذهبي لبيتك واحفظي مال ابنائك وحافظي على ابنائك ان كانوا اغلى ماتملكين من تمزيق قلوبهم من الحرمان والوحدة والضعف.. ارجوكي .. انتظر رسالتك بالخير لقد اطلت عليكي اكن خوفي عليك وعلى بيتك ان يهدم بسبب غضب شديد جعلني اكرر عليكي التنبيه من فضلك فكري بعقلك لا قلبك وكوني حكيمة .. وانسي انك زوجة ولو لفترة وجيزة لحين اخذ القرار الصائب ومن ناحية اخرى عندما تهدأ الامور ان شاء الله ام اوصيكي.. انتي امراة وتعرفين كيف تغيرين من نفسك وتعرفين كيف تجذبي زوجك مرة اخرى لكن بشرط دون الدخول في منافسة مع اخرى كي تكوني في حالة من الأريحية .. ولعل الله يجعل في كلامي الاثر الطيب لك وابنائك .. تحياتي