إسرائيل: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا على شكل أقراص





كشفت شركة الأدوية الإسرائيلية الأمريكية Ormed Paramedics Ltd، أنها ستطلق تجربها السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، يتم تناوله على شكل أقراص وليس بواسطة حقنة، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف" العبرية.

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إسرائيل: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا على شكل اقراص

i24news22 مارس 2021 08:08 ص

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صورة للتوضيح فقط: أقراص دواء

AP Photo/Patrick Sisonصورة للتوضيح فقط: أقراص دواء

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من اجل التغلب على صعوبة تلقي اللقاح عن طريق الحقن، يتم في إسرائيل اعداد أقراص تؤخذ عن طريق الفم

كشفت شركة الأدوية الإسرائيلية الأمريكية Ormed Paramedics Ltd أنها ستطلق تجربها السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، يتم تناوله على شكل أقراص وليس بواسطة حقنة وفق ما اوردت صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ormed نداف كيدرون: "لقاح كورونا الفموي سيقضي على عدد من الصعوبات الموجودة اليوم في مجال التوزيع السريع ويسمح للناس بتناول الدواء بأنفسهم في المنزل في حال اضطررنا إلى أخذ اللقاح مرة واحدة في السنة.

وأضاف كيدرون: "أكملت الشركة تجربة أولية على الحيوانات ووجدت أن اللقاح يعزز تطوير الأجسام المضادة الضرورية للمناعة على المدى الطويل".

إلى ذلك، فقد أكد كيدرون، أن اللقاح الجديد الذي طورته الشركة يستهدف ثلاثة أنواع رئيسية من البروتين في فيروس كورونا، على عكس البروتين الوحيد الذي تستهدفه لقاحات فايزر وموديرنا وغيرهما، وبالتالي "يمكن أن يكون أكثر مقاومة للطفرات المختلفة من الفيروس".

وتابع قائلا: "اللقاح الذي يتم تناوله عن طريق الفم سيكون أيضًا أقل خطورة وسيحتوي على آثار جانبية أقل من اللقاحات المتوفرة اليوم، علاوة على ذلك، يمكن إرسال اللقاح في درجات حرارة عادية مما يسهل من الناحية اللوجستية شحنه في جميع أنحاء العالم".

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة البدء بالتجارب على اللقاح في غضون ثلاثة أشهر.