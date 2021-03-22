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الأرصاد توضح ما هو "التيار النفاث" الذي يؤثر على الطقس اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
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كشفت الأرصاد الجوية عن التيار النفاث الذي يؤثر على الطقس اليوم|، مشيرة إلى أنه يعبر شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة الكبري اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في حالة الطقس اليوم، وإثارة الرمال والاتربة بجانب سقوط الامطار الخفيفة على بعض مناطق الجمهورية.

ما هو التيار النفاث الذي يؤثر على الطقس اليوم؟

التيار النفاث، هو تيار من الهواء يتحرك بسرعة عبر المستويات العليا من الغلاف الجوي، وعادةً ما يتراوح ارتفاعه بين 9-12 كم، وعن الرياح فتهب في التيار النفاث عادةً بسرعة تتراوح بين 95-160 كم/ساعة.

والتيار النفاث يعمل كدليل تقريبي للمكان الذي ستسير فيه العواصف أو المنخفضات الجوية، هو أشبه بالطريق السريع لأنظمة العواصف.

وتشهد المناطق الواقعة أسفل التيار النفاث الكثير من مناطق الضغط الجوي المنخفض، وبهذا يمكن توقع طقس عاصف بشكل مع هطول أمطار في تلك المناطق بشكل عام، والمناطق الواقعة جنوب التيار النفاث، حرارتها تكون دافئة.

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