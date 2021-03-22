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لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية .. اعرف نتيجتك

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعتمدت اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 20202021.‏


ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية معرفة النتيجة من خلال ‏هذا الرابط http:azhar.egresults.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة.

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