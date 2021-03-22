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لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية .. اعرف نتيجتك
الإثنين 22/مارس/2021 - 11:25 ص
محمود الجلاد
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اعتمدت اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 20202021.
ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط http:azhar.egresults.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.
واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة.
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