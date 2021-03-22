"عانت كثيرًا من أجل الدفاع عن المرأة".. بهذه الكلمات إلهام شاهين تنعي الكاتبة الراحلة نوال السعداوي





نعت الفنانة إلهام شاهين الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، التي رحلت عن عالمنا أمس، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت إلهام شاهين صورة الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، وعلقت عليها قائلة :"الله يرحم الكاتبة المناضلة نوال السعداوي، عانت كثيرًا من أجل الدفاع عن المرأة و قضاياها، و القضايا الإنسانية بشكل عام".



وتابعت إلهام شاهين قائلة :"حاربت ختان البنات و زواج القاصرات، و طالبت بالمساواة الكاملة بين الرجل و المرأة، ألفت اكتر من 40 رواية كلها تطرح موضوعات هامة جدًا".





واختتمت إلهام شاهين كلامها قائلة :"هى نموذج للتنوير مميز جدًا، ولها كل الإحترام، وتم تكريمها فى العديد من الدول، الله يرحمها".



وفي سياق آخر، يُعرض لإلهام شاهين حاليًا عبر قناة cbc حكاية "حتة مني"، وهي بطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.