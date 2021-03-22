الطقس الأن يتصدر تريند جوجل.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تصدر الطقس الأن تريند جوجل اليوم الاثنين الموافق 22 من مارس لعام 2021، حيث كشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم .





وعن حالة الطقس الأن، توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح وتسود الأتربة أغلب أنحاء الجمهورية.





وحذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة الرياح والاتربة، والأمطار الخفيفة صباحا على مناطق من القاهره الكبرى على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا )، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبا).





وعن حالة الطقس الأن، أضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.



