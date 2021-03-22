Advertisements

الطقس الأن يتصدر تريند جوجل.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تصدر الطقس الأن تريند جوجل اليوم الاثنين الموافق 22 من مارس لعام 2021، حيث كشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم .

وعن حالة الطقس الأن، توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح وتسود الأتربة أغلب أنحاء الجمهورية.

وحذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة الرياح والاتربة، والأمطار الخفيفة صباحا على مناطق من القاهره الكبرى على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا )، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبا).

وعن حالة الطقس الأن، أضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ أقل من ساعتين

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 5 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 18 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 11 ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أول قرارات مدرب حراس الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها