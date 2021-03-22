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موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:31 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري لمواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 25 مارس الجاري.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية لحساب الجولة الخامسة فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر
محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

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موعد مباراة منتخب مصر القنوات الناقلة

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