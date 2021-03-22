روسيا تسجل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا و361 حالة وفاة، وتعافى 7790 شخصا.

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، تتوزع الإصابات الجديدة على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1586 إصابة) تليها مدينة سانت بطرسبورغ (865) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (646).

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء، بلغ 4 ملايين و466153 إصابة، تعافى منها 4 ملايين و77185 شخصا، فيما توفي بسببها 95391 شخصا.

وقد أطلقت روسيا، حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي كأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.