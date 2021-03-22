عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)



وذلك في المواعيد التالية:

الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا

الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً وذلك في المواعيد التالية:

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل نتيجة الصف الثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الاول ومن المفترض أن يتم اعلانها في الساعة ١٢ ظهرا اليوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس.ويسود القلق بين طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وذلك لانتظارهم نتيجة الفصل الدراسي الاول والتي سوف تعلنها الوزارة اليوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس الجاري.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg