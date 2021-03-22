خاص.. مصير مرجان على رأس ملفات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

يجتمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عصر اليوم الإثنين لمناقشة عدد من الملفات المهمة وذالك بالمقر الرئيسي بالجزيرة.





وكشف مصدر بالنادي عن أبرز الملفات التي يناقشها مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم، من بينها مصير العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي من البقاء بعد تعيينه نائبا لرئيس شركة استادات.





كما يناقش المجلس أيضا فكرة وضع لافتة شهداء المرد الأحمر على المدرجات الرئيسية للتتش، بالإضافة إلى مشروع alahly online store، الذي تقدمت به شركة التسويق بالنادي لخدمة جملهير الأهلي، وعدد من الملفات الأخرى.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



