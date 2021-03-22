Advertisements

دعاء الرياح.. أفضل أدعية يمكن ترديدها عند هبوب الرياح

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تصدر دعاء الرياح تريند جوجل اليوم الاثنين، وهذا بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من هبوب الرياح اليوم مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالجمهورية.

ومع هبوب الرياح يبحث المعظم عن أفضل الأدعية التي يمكنهم ترديدها وخاصة الأدعية المستحب قولها والمستجابة، لتفريج الهموم والتقرب من الله عز وجل.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تقديم لقرائها كافة التفاصيل الراغبين في معرفتها، ننشر لكم الأدعية المفترض قولها عند هبوب الرياح

دعاء الرياح 

دعاء الرياح الأول 
(اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ).

دعاء الرياح الثاني
(اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا و يا عفو اعف عنا.. إنك أنت التواب الرحيم).

دعاء الرياح الثالث
(اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك)

أخبار تهمك

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 18 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على أول قرارات مدرب حراس الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 5 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ أقل من ساعتين

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها