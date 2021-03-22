دعاء الرياح.. أفضل أدعية يمكن ترديدها عند هبوب الرياح

تصدر دعاء الرياح تريند جوجل اليوم الاثنين، وهذا بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من هبوب الرياح اليوم مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالجمهورية.





ومع هبوب الرياح يبحث المعظم عن أفضل الأدعية التي يمكنهم ترديدها وخاصة الأدعية المستحب قولها والمستجابة، لتفريج الهموم والتقرب من الله عز وجل.





وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تقديم لقرائها كافة التفاصيل الراغبين في معرفتها، ننشر لكم الأدعية المفترض قولها عند هبوب الرياح





دعاء الرياح





دعاء الرياح الأول

(اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ).





دعاء الرياح الثاني

(اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا و يا عفو اعف عنا.. إنك أنت التواب الرحيم).





دعاء الرياح الثالث

(اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك)