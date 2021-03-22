

تحظى المرأة باهتمام خاص في الدول المصرية على كافة المستويات، يتصدرها الملف الصحي، حيث المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، للكشف المبكر على سرطان الثدى، وكذلك أمراض السكر والضغط والسمنة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية.



١. فحصت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، 12 مليون سيدة في 18 شهرًا.



٢. تستهدف المبادرة، الاطمئنان على سيدات مصر من خلال الكشف المبكر على سرطان الثدى، وكذلك أمراض السكر والضغط والسمنة.



٣. وتعتبر مبادرة صحة المرأة جزء من مبادرة 100 مليون بصحة، والتركيز الأكبر بها هو الكشف عن سرطان الثدى لأنه الأخطر.



٤. توافر أكثر من 3000 وحدة صحية تقوم بالكشف عن سرطان الثدى فى كل محافظات مصر.



٥. تحولت المبادرة إلى برنامج دائم ولن تتوقف، فالكشف مستمر في جميع الوحدات الصحية ووحدات الأورام.



وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة، في يوليو الماضي، في 9 محافظات، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا.



وجاءت المرحلة الأولى للمبادرة تضم محافظات، "الإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، ودمياط".



وأكدت وزارة الصحة، فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بمحافظات (القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر).



وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت الانتهاء من فحص 5 ملايين سيدة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019.



ويستهدف المسح، السيدات فوق الثلاثين عامًا، وستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم بـ "100مليون صحة"، حيث سيتم عمل مسح مبدئي ثم كشف تأكيدي وفحوصات معملية، وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام.



كما سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.