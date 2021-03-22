3 من تجار الكيف بكرداسة يلقنوا عاملين "علقة سخنة".. التحريات "فاكرينهم مرشدين"

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله بعض الأشخاص موثقين اليدين، وقيام آخرين بالتعدي عليهم بالضرب.



بالفحص تم تحديد إثنين من المجني عليهم وتبين أنهم عاملان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وبإستدعائهما وسؤالهما خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قررا بأنهما أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة كرداسة، فوجئا بقيام 3 أشخاص، بالتعدي عليهم بالضرب بعصى، وإيثاقهما إعتقادًا منهم أنهما متواجدان بالمنطقة المشار إليها للإرشاد عنهم كونهم من مُتجري المواد المخدرة.



بإجراء التحريات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" إثنين منهم سبق ضبطهما في إحدى الحملات الأمنية ومحبوسين حاليًا إحتياطيًا على ذمة قضايا، وجارى تقنين الإجراءات لضبط المتهم الثالث.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.