Advertisements

3 من تجار الكيف بكرداسة يلقنوا عاملين "علقة سخنة".. التحريات "فاكرينهم مرشدين"

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله بعض الأشخاص موثقين اليدين، وقيام آخرين بالتعدي عليهم بالضرب.

بالفحص تم تحديد إثنين من المجني عليهم وتبين أنهم عاملان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وبإستدعائهما وسؤالهما خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قررا بأنهما أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة كرداسة، فوجئا بقيام 3 أشخاص، بالتعدي عليهم بالضرب بعصى، وإيثاقهما إعتقادًا منهم أنهما متواجدان بالمنطقة المشار إليها للإرشاد عنهم كونهم من مُتجري المواد المخدرة.

بإجراء التحريات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" إثنين منهم سبق ضبطهما في إحدى الحملات الأمنية ومحبوسين حاليًا إحتياطيًا على ذمة قضايا، وجارى تقنين الإجراءات لضبط المتهم الثالث.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعة و 13 دقيقة

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 22 دقيقة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها