وزيرة التضامن: عدد الغارمات يفدر بنحو 30 ألف غارمة (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تم مضاعفة برامج التمكين الاقتصادي 3 مرات خلال الفترة الماضية، و76% من هذه البرامج موجه للنساء.



وأشارت "القباج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إلى أن العدد التقديري للغارمات يقدر بنحو 30 ألف، الإعلان عن تسديد 50% من هذا الرقم استعدادًا لخروجهم من السجون، مشددةً على أن هذه الظاهرة بحاجة إلى توعية من الاقتراض غير الآمن.



وعن الرائدات الريفيات، أوضحت أن دورهم ليس بقليل، حيث أنه لو الأم مسئولة عن الأسرة، فالرائدة الريفية مسئولة عن توعية المجتمع، وتغيير عدد من المعتقدات الخاطئة التي تؤثر على المجتمع.







