Advertisements

وزيرة التضامن: عدد الغارمات يفدر بنحو 30 ألف غارمة (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تم مضاعفة برامج التمكين الاقتصادي 3 مرات خلال الفترة الماضية، و76% من هذه البرامج موجه للنساء.

وأشارت "القباج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إلى أن العدد التقديري للغارمات يقدر بنحو 30 ألف، الإعلان عن تسديد 50% من هذا الرقم استعدادًا لخروجهم من السجون، مشددةً على أن هذه الظاهرة بحاجة إلى توعية من الاقتراض غير الآمن.

وعن الرائدات الريفيات، أوضحت أن دورهم ليس بقليل، حيث أنه لو الأم مسئولة عن الأسرة، فالرائدة الريفية مسئولة عن توعية المجتمع، وتغيير عدد من المعتقدات الخاطئة التي تؤثر على المجتمع.



أخبار تهمك

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعة و 13 دقيقة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 12 ساعة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها