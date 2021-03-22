Advertisements

عرض مسلسل "بين السما والأرض" في رمضان على قناة "ON"

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

كشف المخرج ماندو العدل عن القناة المسئولة عن عرض مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب ماندو العدل منشورًا قال فيه :"حصريًا علي ON، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله، يا كريم يارب".

مسلسل "بين السما والأرض" مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وهو بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى، وكوكبة مميزة من النجوم.

أخبار تهمك

تعرف على أول قرارات مدرب حراس الزمالك الجديد

منذ ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 18 ساعة

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ أقل من ساعتين

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 5 ساعات

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ نصف ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها