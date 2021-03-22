عرض مسلسل "بين السما والأرض" في رمضان على قناة "ON"



كشف المخرج ماندو العدل عن القناة المسئولة عن عرض مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب ماندو العدل منشورًا قال فيه :"حصريًا علي ON، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله، يا كريم يارب".



مسلسل "بين السما والأرض" مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وهو بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى، وكوكبة مميزة من النجوم.