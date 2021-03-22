جامعة الإسكندرية تفتتح أول مدرسة للأشعة التلفزيونية بمصر وأفريقيا

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية أول مدرسة للأشعة التلفزيونية mindray school كأول مدرسة للأشعة التلفزيونية في مصر وأفريقيا، وذلك فى إطار افتتاح فاعليات الدورات التدريبية الخاصة بفحوصات قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والموجات فوق الصوتية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، الدكتور أحمد عثمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ووكلاء الكلية، والشركاء الصينين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن مركز التدريب الطبي الجديد، يعد الأول من نوعه داخل كلية الطب جامعة الإسكندرية التى تتبنى خطة إستراتيجية لتصبح جامعة ذكية، واستغلال التكنولوجيا لتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلًا عن التوسع في غرب وشرق أفريقيا من خلال فروعها بانجامينا بدولة تشاد وجوبا بجنوب السودان وعلاقات التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى مثل جامعة جمال عبد الناصر بغينيا كوناكري وجامعة موي بكينيا، وبوروندي وروندا.



ولفت إلى أنه سيتم عمل تعاون مشترك أيضا مع جامعة نيروبي بكينيا، وأن المركز يهدف إلى تقديم التدريب للأطباء من مختلف التخصصات الطبية على الجديد والمتطور في كافة المجالات الطبية.



وأكد الدكتور وائل نبيل، أن افتتاح مدرسة mindray school تم بدعم من الشركة الصينية العالمية mindray health care للأجهزة الطبية، وأن ذلك الإفتتاح يأتي كبروتوكول تعاون بين الشركة ومركز التدريب الطبي وذلك بغية تدريب كوادر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وأن هذا المركز يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.



فيما أكد الدكتور محمد عماد الدين، رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، أن افتتاح فاعليات الدورات التدريبية الخاصة بفحوصات قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية وعلى رأسها التدريب على الموجات فوق الصوتية يعد خطوة هامة نظرًا لأهمية هذا الفحص بجانب الكشف الإكلينيكي في تشخيص عدد كبير من أمراض الجسم، وأيضًا أمراض الشرايين والأوردة.



وأوضح أنه يتم عمل مايقرب من حوالي 20ألف و773 حالة ما بين حالات علاج بالأجر وحالات علاج مجاني من خلال هذا الفحص سنويًا وذلك من خلال العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ، مؤكدًا أنه سيتم عمل الدورات الخاصة بالموجات فوق الصوتية من خلال أعضاء القسم على مدار العام في تخصصات مختلفة في هذا الفحص بمشاركة الراغبين وقسم الأشعة التشخيصية فضلًا عن دعوة أطباء متخصصين للعمل كمدربين بالداخل والخارج من خلال مركز التدريب الخاص بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

