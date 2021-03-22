ضبط 3 تشكيلات عصابية بحوزتهم 10 كيلو مخدرات بطوخ

واصل مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة، ومصلحة الأمن في الوزارة، مداهمة أوكار تجار المخدرات في قرية كفر منصور دائرة مركز طوخ.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين والأستروكس، بحوزتهم قرابة 10 كيلو مخدرات وسلاح آلي وذخيرة وتولت النيابة التحقيق.



كانت مديرية أمن القليوبية، شنت عدة حملات لمداهمة دواليب المخدرات بقرية كفر منصور، ونجحت الحملات التي قادها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، من ضبط 3 تشكيلات الأول يضم كلا من "ر.م.م"، وزوجته "ر.ا"، و"و.م"، و"م.م.ع"، ربة منزل، وضبط بحوزتهم بندقيه ألية، و250 طلقة من ذات العيار، وكيلو ونصف هيروين، و500 جرام بانجو، وفرش حشيش، وكيلو أستروكس.



والتشكيل الثاني، يضم كلا من "ا.ش.ع"، وزوجته "م.س.ا"، ونجلهما "ا"، وضبط بحوزتهما كيلو هيروين و5 آلاف جنيه.



أما التشكيل الثالث، فيضم كلا من "ا.ع"، و"ا.ر"، وشهرته "بهلول"، وبحوزتهما ربع كيلو هيروين.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل يدعى "م.ر"، يوزع الحشيش قطاعي على تجار التجزئة، بالقرية، وضبط بحوزته 5 كيلو حشيش، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط 8 متهمين فروا هاربين أثناء المداهمات الأمنية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.