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محافظ قنا يستقبل وفدا من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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استقبل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم وفد من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمتابعة جهود المحافظات في مختلف القطاعات لاسيما فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بمشروعات الخطط الاستثمارية وملفيّ التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء فضلا عن تقييم منظومة شكاوى المواطنين وملف النظافة والرصد البيئي.

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