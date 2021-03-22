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بعد عودته للقاهرة.. بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك
الإثنين 22/مارس/2021 - 12:01 م
رامي بشاي
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انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وعاد بن شرقي للقاهرة أمس الأحد بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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