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بعد عودته للقاهرة.. بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:01 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
رامي بشاي
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انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

وعاد بن شرقي للقاهرة أمس الأحد بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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