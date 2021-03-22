محمود شعراوى: ورشتا عمل بمركز سقارة الأسبوع الجاري لتدريب العناصر المتعاملة مع المنظومة



كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري ورشتى عمل على مدار يومين تبدأ غدًا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء (2324 مارس الحالى) للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة وتشمل جميع العناصر التى تتعامل مع هذه المنظومة بالمحافظات، ويستفيد من ورشتى العمل 243 متدربًا من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط.



جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضبط منظومة النمو العمراني والتصدى للبناء العشوائي فى المحافظات، واستعداد الدولة لتنفيذ منظومة تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.



وأوضح " شعراوى" أن التدريب يضم: (6) متدربين من كل محافظة هم رئيس المدينة الحى التجريبى ومدير المركز التكنولوجي فى المدينة الحى التجريبى ومشرف النظام بالمركز التكنولوجى فى المدينة الحى التجريبى ومدير الإدارة الهندسية (الإدارة الخلفية) بالمدينة الحى التجريبى ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة اضافة الى مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ويضم التدريب أيضًا (3) متدربين من كل جامعه اقليمية و(10) من العاملين بوزارة التخطيط وهم مدربين المحليات موزعين علي يومي التدريب.



و أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه سيتم تقسيم المتدربين فى كل يوم تدريبى الي مجموعتين وكل مجموعة سيتم تدريبها في قاعة كبيرة علي التوازي وبنفس الاجندة التدريبية والمواعيد وسيقوم بالتدريب خبراء من وزارات التنمية المحلية والتعليم العالي والإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة الهندسية للنظم، واعتبارًا من بداية 142021 سيتم مرور فريق من مدربى وزارة التخطيط على المحافظات للتدريب العملى وبالتوازى يمر فريق آخر من الشركة الهندسية على الجامعات للتدريب العملى.



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن التدريب سيركز على المهام الموكلة لكل الجهات المشاركة فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء حتى يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء فى يسر وسهولة.



وصرح اللواء محمود شعراوى بان ورشة العمل الأولى ستكون غدًا الثلاثاء 23 مارس الجاري وتضم المتعاملين مع منطومة البناء الجديدة فى 14 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية.



وأشار اللواء شعراوى إلي أن الورشة الثانية والمقامة بعد غد الأربعاء 24 مارس تضم 13 محافظة هى الفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.



و أكد "شعراوى " على سعى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الجهات المعنية بالدولة لضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات، مشيرًا الى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع وكذا الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.



و أضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاستمرار في تدريب العاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية بها على المنظومة الجديدة مع التأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن.

