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تدريبات تأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة على هامش المران الجماعي للزمالك

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال.

ويخضع لاعبو الفريق لبرنامج بدني تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

كما تواجد أسامة نبيه المدرب العام، فى التدريبات الجماعية وقاد المران بصحبة المدير الفني كارتيرون والجهاز المعاون، بعدما تغيب عن مران الأمس بسبب معاناته من نزلة برد.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة المدرب العام ، وتحسنه وقدرته على قيادة التدريبات بصحبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وفي نفس السياق، انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، فى التدريبات، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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