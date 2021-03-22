تدريبات تأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة على هامش المران الجماعي للزمالك

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تدريبات تأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة على هامش المران الجماعي للزمالك
الإثنين 22/مارس/2021 - 12:04 م
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال.
ويخضع لاعبو الفريق لبرنامج بدني تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
كما تواجد أسامة نبيه المدرب العام، فى التدريبات الجماعية وقاد المران بصحبة المدير الفني كارتيرون والجهاز المعاون، بعدما تغيب عن مران الأمس بسبب معاناته من نزلة برد.
واطمأن الجهاز الطبي على حالة المدرب العام ، وتحسنه وقدرته على قيادة التدريبات بصحبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.
وفي نفس السياق، انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، فى التدريبات، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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