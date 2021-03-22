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محافظة الجيزة تواصل حملاتها بحدائق الأهرام وترفع ٧٠ طن مخلفات من قطع الأراضي الفضاء

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل أجهزة المحافظة، حملاتها المتلاحقة بحدائق الاهرام، حيث تم الدفع بالمعدات وفرق من الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات بقطاع هضبة الأهرام.


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم رفع ٧٠ طن مخلفات وقمامة بعددا من قطع الاراضي الفضاء بهضبة الاهرام خلال حملات متتالية تم تنفيذها.

وأوضح المحافظ، أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

واوضح المحافظ ان القطع التي تم رفع المخلفات منها شملت ٣٩ ع ، ١٢٢ ع و ، ١٠٧ ح ، ١٠٥ و ، ١٠٦ و كما تم رفع المخلفات من القطع ١٠٧ ح و ٣٢٣ ح وتمهيدهم وتحويلهم كجراجات وساحات لانتظار السيارات للمواطنين .

لافتا انه بالتوازي، تم شن حمله لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصه والتي تتسبب في اعاقة حركة المارة والسيارات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة .

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