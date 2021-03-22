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رودجرز يكشف عن حلمه مع ليستر سيتي

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
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صرح بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، إن فريقه يتطلع إلى كتابة التاريخ، وإحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة، بعد الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد، في دور الثمانية.


وبفضل ثنائية كليتشي إيهيناتشو وهدف من يوري تيليمانس، تفوق ليستر على يونايتد ليصل إلى قبل نهائي المسابقة لأول مرة منذ 1982، وسيواجه ساوثامبتون على بطاقة الظهور في النهائي.


وخسر ليستر في النهائي أربع مرات، آخرها في موسم (1968-1969)، عندما تعثر 0-1 أمام مانشستر سيتي.


وقال رودجرز: "نحن في الدور نصف النهائي، ولدينا فرصة للوصول إلى النهائي، وكتابة التاريخ، بالنسبة للنادي فإن الوصول إلى النهائي والفوز باللقب سيمثل شيئاً استثنائياً حقاً، هذا اللقب لم يسبق للنادي إحرازه".
وأضاف: "ستكون مباراة صعبة في الدور نصف النهائي".

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ليستر سيتي رودجرز يكشف عن حلمه مع ليستر سيتي رودجرز

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