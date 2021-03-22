ارتفاع سعر نفط عمان 80 سنتاً للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم، بواقع 80 سنتاً للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو، ارتفع إلى 63.28 دولار للبرميل، مقارنة بسعره جلسة الجمعة الماضي، عند 62.45 دولار.





وبحلول الساعة 9:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم أبريل المقبل 0.91 بالمائة؛ ليصل إلى 60.86 دولار للبرميل، فاقداً 56 سنتاً للبرميل.





وتراجع سعر خام برنت تسليم مايو 0.5 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 64.21 دولار للبرميل، بخسائر 32 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة.