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حي المطرية يطلق حملة "قاهرة بلا كارو"

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نفذت أجهزة حي المطرية برئاسة اللواء حسام لبيب، حملة على عربيات الكارو، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بوقف انتشارها.


وقال اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية، بناءً على تعليمات محافظ القاهرة تم تدشين حملة "قارة بلا كارو"، لافتها أنها أسفرت عن ضبط عدد “2” عربية كارو، أثناء القاها مخلفات بالشوارع، واتلافها أمام مبنى الحي.


وفي سياق أخر، تواصل أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة العقارات المحيطة بالطريق الدائري لتوسعته، وذلك ضمن الأعمال التي تتخذها الدولة لتطوير وتوسعة الدائري.

وتقوم الأجهزة المعنية لمحافظة القاهرة، برفع كافة المرافق من العقارات التي ستتم إزالتها، ويتساءل البعض عن أين تذهب تلك المرافق؟.

ويجيب مصدر مسئول بمحافظة القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن المرافق التي يتم رفعها، تذهب إلى شركات الكهرباء والمياه.

وتابع، "بالنسبة لعدادات الكهرباء تذهب للشركة التابع لها العقار في نفس ذات الحي، وكذلك عدادات المياه".


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