Advertisements

العراق: اعتقال 11 "داعشيا" في نينوى

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:20 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
Advertisements

اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال البلاد، التي كانت "عاصمة الخلافة" بالنسبة للتنظيم.

 

وأصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، بيانًا قال فيه إن "أحد الإرهابيين كان يعمل بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزعت مهام الآخرين بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الإرهابيتين".

 

وأضاف البيان: "تم  تدوين اقوال المتهمين أصوليا بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلا عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نينوى داعش العراق اعتقال 11 داعشي

أخبار تهمك

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على أول قرارات مدرب حراس الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعتين

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 12 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعة و 9 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

مصدر أمني: اعتقال 5 داعشيات بينهن عربيات بالموصل

الأمن العراقي يفشل مخطط إرهابي لاستهداف "كركوك"

اعتقال 17 داعشيا في محافظة نينوى بالعراق

القوات العراقية تعتقل مهرب من "داعش" في نينوى

العراق: اعتقال 5 داعشيات جنوب الموصل

الأمن العراقي يقبض على "داعشيين" أشرفا على مجزرة "ألبو نمر" الشهيرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها