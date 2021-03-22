العراق: اعتقال 11 "داعشيا" في نينوى

اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال البلاد، التي كانت "عاصمة الخلافة" بالنسبة للتنظيم.

وأصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، بيانًا قال فيه إن "أحد الإرهابيين كان يعمل بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزعت مهام الآخرين بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الإرهابيتين".

وأضاف البيان: "تم تدوين اقوال المتهمين أصوليا بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلا عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير".