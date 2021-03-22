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المفتي يصدق على إعدام قاتل زوجته وشقيقه وهتك عرض نجلته بطوخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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صدق مفتي الجمهورية على حكم الإعدام لعامل قتل زوجته وشقيقه، وهتك عرض نجلته بطوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر هلال، والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال، والمستشار مصطفى عبدالمنعم عبدالعزيز وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

كانت محكمة جنايات بنها قد قضت، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه، بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته، وحددت جلسة الأول من شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

وجاء في أوراق الإحالة للمحكمة، أن المتهم "ا.ع.ا" المقيم بمركز طوخ في محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "م.ع " شقيقه عمدا مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية علي ذلك مستخدما سلاح أبيض "سكين" واقترنت الجناية بأخرى وهي قتل "ث.ع.ا " زوجة المتهم إلى جانب هتك عرض "م.ا" 18 عامًا ابنة المتهم.

تعود وقائع القضية إلى إخطار تلقاه اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، بورود بلاغًا من مركز شرطة طوخ بقيام "أ.ع.أ" بقتل زوجته وشقيقه، انتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث وتبين أن المتهم هتك عرض ابنته فأخبرت والدتها، زوجة المتهم، فاشتكت إلى شقيقه الذي عاتب المتهم علي فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حضر لمنزل الأسرة يوم الواقعة وطعن شقيقه بسكين وبعدها طعن زوجته وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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