الأم المثالية بجنوب سيناء: بعد وفاة زوجي عانيت في توفير حياة كريمة لأبنائي







حصلت هدي عبدالرحمن محمد علي على لقب الأم المثالية علي محافظة جنوب سيناء، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للست والأم المصرية الأصيلة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها الثلاثة.



وأكدت الأم المثالية صاحبة العقد الخامس من عمرها، والحاصلة على دبلومة عامة في التربية وتعمل مديرة مدرسة، علي معاناتها من قبل وفاة الزوج عندما كان دخل الأسرة غير مستقر فإضطرت أن تنتقل هي وزوجها لمحافظة أخرى.



وتابعت: أنه إنتقالهم جاء للحصول على عمل يوفر لهم دخل، وبالفعل انتقلنا ولكن القدر كان له رأي ثاني، حيث أصيب الزوج بالسرطان وكعادتها صبرت وتحملت وقامت برعايته إلى أن توفاه الله بعد سنه من إصابته بالمرض، وكملت هدى المسيرة لوحدها.



وواصلت: اشتغلت في خياطة الملابس وإعطاء الدروس الخصوصية بجانب شغلها في المدرسة، لتسدد كافة الديون، ولتوفير حياة كريمة لها ولابنائها، ووصلت بيهم لبر الأمان.



وأشارت إلي تخرج الأبناء من الجامعات، حيث تخرج الابن الأكبر من كلية سياحة وفنادق، والابنة الثانية حصلت على بكالوريوس خدمة إجتماعية، والثالثة حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.





