لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع أسامة نبيه المدرب العام؛ للاطمئنان عليه بعدما تغيب عن مران أمس لتعرضه لنزلة برد.





وتحدث الثنائي خلال الجلسة في بعض الأمور الفنية، والتكتيكية والمنتظر تطبيقها في مران اليوم.





وقام الجهاز الفني بتصعيد رضا محمد لاعب فريق الناشئين مواليد ٢٠٠١ لتدريبات الفريق الأول، حيث يجيد ناشئ الزمالك اللعب في مركز الظهير الأيمن.





ويأتي تصعيده طبقا للاستراتيجية التي يتبعها الجهاز الفني في تصعيد أبرز العناصر الموجودة بالقطاع، للتدريب مع الفريق الأول، وزيادة خبراتهم.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



