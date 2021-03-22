



موقع معرفة مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي عبر رابط النيابة العامة





فتح موقع معرفة مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي الباب أمام جميع المواطنين من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها بشكل مستمر على السيارات، وهذا بجانب إمكانية سداد المخالفات بشكل إلكتروني سواء من خلال الموقع أو عبر العديد من الطرق الأخرى التي تم توفيرها للتسهيل على المواطنين أصحاب ومالكي السيارات في مختلف محافظات الجمهورية.





موقع معرفة مخالفات المرور 2021

قالت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور بأن باب الاستعلام عن المخالفات المرورية مفتوح دومًا من خلال موقع النيابة العامة على شبكة الإنترنت، وذلك بعدما رأت الحكومة وجود ازدحام واضح داخل نيابات المرور في كل المحافظات، ولذا فقد قررت فتح أبواب الاستعلام الإلكتروني في ظل رغبتها بتطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المشددة من أجل تخفيف الزحام قدر الإمكان خاصة خلال هذه الفترة.





ويمكن الآن زيارة موقع مخالفات المرور عبر شبكة الإنترنت وبالبدء في الاستعلام عن المخالفات المسجلة على السيارات بمختلف أنواعها باستخدام رقم اللوحة وبيانات السيارة بالكامل.





استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

أعلنت النيابة العامة عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 برقم اللوحة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، مؤكدة بأن البيانات التي ستظهر عبر شبكة الإنترنت صحيحة ومتطابقة مع الأرقام الموجودة داخل مختلف نيابات المرور بجميع المحافظات.





وقد جاءت خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي على هذا النحو التالي:





- اذهب لموقع النيابة العامة ومن ثم اختر خدمات نيابة المرور.

- اضغط على خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات.

- اكتب رقم لوحة السيارة في المكان المخصص لذلك وحد باقي البيانات سواء كانت سيارة ملاكي أو أجرة أو نقل.

- اضغط على عرض بيانات المخالفات.

- انتظر تحميل الصفحة واطلع على كافة مخالفات المرور المسجلة.