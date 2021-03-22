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"كارتيرون" حكما في تدريبات الزمالك

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:30 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد زكي
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أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التقسيمة قوة وندية بين اللاعبين، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين.

وتولى كارتيرون قيادة التقسيمة تحكيميا، كما استعان ببعض المساعدين للعمل كحكام راية خلال التقسيمة لمنحها مزيدا من الجدية والحماس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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