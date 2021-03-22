Advertisements

رسمياً .. محمد صلاح مديرا فنيا لألماظة في القسم الثالث

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي ألماظة تعيين محمد صلاح لاعب غزل المحلة الأسبق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثالث.

ويقود صلاح تدريبات الماظة استعداداً لمواجهة اتحاد الشرطة خارج ملعبه في الجولة المقبلة لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث .

ويضم الجهاز المعاون مصطفى فتحي مدرب عام، مع إستمرار أفراد الجهاز المعاون لفريق الماظة .

ويعد محمد صلاح لاعبا سابقا في اندية غزل المحلة وغزل السويس وسموحه وأسمنت أسيوط بالدوري الممتاز، واليرموك الأردني.

وعمل صلاح في تدريب غزل شبين، وصيد المحلة ونجوم السادات ومنوف، قبل أن يتولى المهمة الفنية لفريق الماظة .

أخبار تهمك

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 12 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها