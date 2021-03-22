رسمياً .. محمد صلاح مديرا فنيا لألماظة في القسم الثالث





ويضم الجهاز المعاون مصطفى فتحي مدرب عام، مع إستمرار أفراد الجهاز المعاون لفريق الماظة .





ويعد محمد صلاح لاعبا سابقا في اندية غزل المحلة وغزل السويس وسموحه وأسمنت أسيوط بالدوري الممتاز، واليرموك الأردني.





وعمل صلاح في تدريب غزل شبين، وصيد المحلة ونجوم السادات ومنوف، قبل أن يتولى المهمة الفنية لفريق الماظة .





قرر مجلس إدارة نادي ألماظة تعيين محمد صلاح لاعب غزل المحلة الأسبق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثالث.ويقود صلاح تدريبات الماظة استعداداً لمواجهة اتحاد الشرطة خارج ملعبه في الجولة المقبلة لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث .