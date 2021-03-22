محمد بن راشد يطلق "Operation 300bn" لتحفيز القطاع الصناعي بالإمارات (فيديو)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "Operation 300bn"، لتحفيز القطاع الصناعي ليكون رافدا أساسيا في منظومة الاقتصاد الوطني في الدولة.

وقال بن راشد: "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي .. ومكانتنا العالمية .. ومستقبل أجيالنا القادمة".

وذكر أن الاستراتيجية تهدق رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حاليا إلى 300 مليار درهم في العام 2031، مءكدًا أن إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات ضمن حملة "اصنع في الإمارات" بهدف الارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محليا ودوليا.

وأضاف محمد بن راشد، أن استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأساس انطلاق التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر.

وأكد محمد بن راشد، أن الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم، والإمارات بما لديها من موارد.. وإمكانات وسياسات فاعلة.. وإرادة قيادية.. قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية.

وأوضح بن راشد، أن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.

وأكد بن راشد، أن القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة.. ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالميا.. ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالميا.

وتابع بن راشد: "نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أول بأول وتبتكر الحلول وتفكر خارج الصندوق وتتجاوز سقف التوقعات".

ومن جانبه قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد: "استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني .. وهي تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدرا أساسيا لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية".

وأضاف بن زايد: "تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام - محمد بن زايد : دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية".

وأوضح بن زايد: "تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفا طموحا لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شامل للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدف طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد /كوفيد – 19/".

وتابع بن زايد: "استراتيجية الصناعة تعد جزءا من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاما المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة - د. سلطان الجابر: بفضل الفكر الاستشرافي للقيادة الرشيدة، الإمارات تعمل على تطوير القطاع الصناعي ورفده بالمقومات والعناصر التي تمكنه من مواجهة المتغيرات والتحديات، باعتباره الدعامة الرئيسية للاقتصاد".