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برقم البطاقة فقط.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:33 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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برقم البطاقة فقط.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه قد تم تفعيل عملية الاستعلام عن المعاش الخاص ببرنامج تكافل وكرامة بإستخدام الرقم القومي الخاص بالمستحقين، حيث نوهت الوزارة أن عملية الاستعلام عن معاش شهر مارس متاحة الآن من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت، حيث يتم صرف الدفعة الجديدة من معاش تكافل وكرامة خلال الأيام القليلة القادمة من هذا الاسبوع، وسوف نوضح كيفية الاستعلام عن معاش شهر مارس لبرنامج تكافل وكرامة الكترونيا للمستحقين.

الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر مارس 2021
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجب الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بها على الأنترنت لكي يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الكترونيا وعن الموعد الرسمي لطرح المعاش الخاص بالمستحقين، على أن يتم الاستعلام من قبل المستحقين من خلال ادخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة بهم، وذلك بالنسبة لكافة المستحقين في كافة أنحاء مصر في جميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر مارس 2021 لكي يتم الاستعلام الكترونيا عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وكافة التفاصيل المتعلقة بدفعة شهر مارس، يجب اتباع الخطوات التالية.

- الدخول الى الموقع الخاص وزارة التضامن الاجتماعي.
- يتم اختيار خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- اختيار دفعة شهر مارس 2021.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستحق.
- بعد إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم يتم الضغط على ايقونة الاستعلام عن المعاش لتظهر كافة المعلومات على الفور.

برقم البطاقة فقط.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021

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