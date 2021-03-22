تكريم نادية الجندي في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تُكرم إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في الدورة العاشرة لها المُقرر اقامتها هذا العام تحت شعار" 10 سنوات من الخيال" خلال حفل الافتتاح، الفنانة نادية الجندي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم.



وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد في تصريحات صحفية له أن تكريم الفنانة نادية الجندي سيكون مفاجأة المهرجان، وسيتم تكريمها على مسيرتها السينمائية التي قدمت فيها العديد من القضايا المهمة، حيث أنها كانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائية ونافست العديد من الرجال.



ومن جانبه قالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن الفنانة نادية الجندي تتمتع بحب كبير من قبل الجمهور، بجانب الحضور والجاذبية الشخصية ، كما أنها احتفظت بلقب نجمة الجماهير علي مدي خمسة وعشرين عامًا ، وهذا اللقب يدل على أنها فنانة ذكية وقوية استطاعت ان تخلق حالة من التواصل مع الجمهور، وهي أيضًا النجمة الأعلى في التوزيع والبيع في السينما المصرية والعربية ومازالت أعمالها تقدم عبر القنوات الفضائية ويستمتع بها محبيها.



وأكدت عزة الحسيني أن نادية الجندي قدمت عبر مشوارها السينمائي الكبير أفلامًا اتسمت بالجرأة الشديدة، كما أنها أظهرت السلبيات المختلفة في المجتمع، في "وكالة البلح " و"عالم وعالمة " و "المدبح " و "خمسة باب" و"شهد الملكة" و" وداد الغازية " ، كما قدمت أفلاما استعراضية وافلاما اجتماعية وأفلامًا سياسية ، فقدمت " شبكة الموت " و " الارهاب " و" ملف سامية شعراوي " و" حكمت فهمي " و" امرأة هزت عرش مصر " و " عصر القوة " و" اغتيال " و" الشطار " و" رغبة متوحشة " و" الامبراطورة ".



وأشارت إلى أنها لم تكن بعيدة عن الاحداث المهمة والقضية الفلسطينية؛ لأنها تعلم أن الفن رسالة وأن الفنان يجب ان يتناول قضايا الساعة فقدمت العديد من الأفلام الهامة التي تناقش تلك الموضوعات منها" مهمة في تل أبيب"، " 48 ساعة ساعة في إسرائيل"، "أمن دولة ".



وقالت أيضًا أنها حصلت علي تقدير نقدي وعدد كبير من الجوائز ، كما أنه تم تكريمها في العديد من المهرجانات، بالإضافة إلى أنه تم تكريمها من قبل منظمة الصحة العالمية عن دورها في أفلام " الباطنية "،" الضائعة "، " شبكة الموت "، حيث أنها تبحث دائمًا عن كل ما هو جديد وعن الموضوعات التي تمس مشاعر ووجدان الانسان البسيط.



مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يتولى رئاسته الفنان الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والآثار مرحبا " د.خالد عناني " ووزارة الخارجية " السفير حمدي لوزه " ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة ، ومن المُقرر أن تكرم إدارة المهرجان أيضًا المخرج علي عبد الخالق، والفنان سمير صبري، والفنان محي إسماعيل.