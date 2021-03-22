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موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:34 م
ارسنال
ارسنال
أمل الحلفاوي
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وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في فخ التعادل أمام نظيره وست هام يونايتد، إيجابيًا بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال وليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أبريل المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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