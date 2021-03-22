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ضبط سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية بأسلوب المغافلة بالزيتون

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، حيث
تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ( سيدة، مقيمة بدائرة القسم ) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بسقوط إحدى السيدات وما بحوزتها من مواد غذائية أرضًا، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة 4 مشغولات ذهبية من يدها، ولاذتا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكابها سيدتان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى هروب المتهمتان عقب إرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة ملك زوج إحدى المتهمتان، مقيم بذات العنوان.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إحدى المتهمتان وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة، والقص" بإستخدام مقص حديدى بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، كما تم بإرشادها ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية "، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، وإتهمتها والهاربان بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

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