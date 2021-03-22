Advertisements

مركز معلومات مجلس الوزراء ينظم ندوة بعنوان "الوعي.. الإدراك.. التغيير"

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ندوة بعنوان "الوعي.. الإدراك.. التغيير"، حاضر فيها الدكتور خالد حبيب، استشاري الموارد البشرية والتخطيط وإعادة الهيكلة.

وفي مستهل حديثه، أشاد "حبيب" بالدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث أكد أن المركز يقدم نموذج يحتذى به، حيث يسلط الضوء على النجاحات الكبيرة لمختلف الجهات الحكومية المصرية، مضيفًا: "التطوير الذي يحدث في وطني خلال السنوات الخمس الأخيرة غير مسبوق، ويصدر يوميًا ألف قرار استراتيجي وحساس، وكل قرار مبني على قواعد وأسس ومعلومات وتحليل وبدائل وافتراضات وآليات، وهنا يظهر الدور المحوري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يمد متخذ القرار بكل ما يلزمه من تحليلات وافية تدعم قرارات الدولة المصرية"، واصفا العاملين في المركز بأنهم "عقول مصر".

كما تناولت الندوة مفاهيم الوعي والإدراك علم المستوى الشخصي والمؤسسي، ومنظومة التغيير والتحول الاستراتيجي للمؤسسات والهيئات، وآليات التغيير، من خلال تحليل التحديات والامكانيات، ورسم خطط التطوير على مختلف المحاور الاستراتيجيات، وتناولت أسس التميز الفردي، والجدارات والخبرات والسمات السلوكية التي يجب توافرها من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية على المستوى الفردي، وضمان التميز العملي على المستوى المؤسسي.


كما عبر "حبيب" عن فخره بالنماذج الراقية والكوادر البشرية العاملة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية والتفاعل الطيب الذي شهدته الندوة.


أخبار تهمك

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها