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وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،تطوير مسار العائلة المقدسة بمحافظة كفر الشيخ،كما تفقد الوزيران ومحافظ كفر الشيخ كنيسة السيدة العذراء بسخا، وما تضمه من آثار ومحتويات نادرة، منها آثار قدم السيد المسيح على حجر، بالإضافة لتفقد المسار والذي يعتبر رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة في مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعاني إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية إليه.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة هو رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة فى مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعانى إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية اليه، لافتًا أن مرحلة التطوير تنقسم الى ثلاث مراحل وهي «التحميل، والنخيل، والأسفلت».

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة تحتوي على الحديقة العامة، وهي مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية أو المستطيلة، كذا منطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمسار العائلة المقدسة، حيث تم إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.

وأضاف، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار دينى، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عامًا.
وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ
وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ
وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ
وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ
وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ
وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

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