Advertisements

اعرف موعد شهر رمضان 2021 في مصر وجدول إمساكية رمضان

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:44 م
رمضان 2021
رمضان 2021
Advertisements

اعرف موعد شهر رمضان 2021 في مصر وجدول إمساكية رمضان

ينتظر المسلمين قدوم شهر رمضان حيث أنه يعتبر من أقرب الشهور إلى القلب بسبب ما يقوم هذا الشهر بنشره من معالم الفرحة والسرور في كل مكان هذا بالإضافة إلى كل الأمور الأخرى التي تجعل المسلمين يحبون هذا الشهر من زيادة العبادات ومحاولة التقرب إلى الله بشكل أكبر من الأيام العادية وأيضًا إمكانية الدعاء في كل وقت فيه حيث أن يحبب في هذا الشهر أن يكثر المسلم من الدعاء بكل ما يريد، ولهذا السبب يتساءل الكثير من المسلمين عن الموعد الذي سوف يبدأ فيه شهر رمضان في هذا العام.

موعد بداية شهر رمضان 2021
اعتاد المسلمون في كل مكان في العالم على انتظار الموعد الفلكي الذي سوف يوافق بداية شهر رمضان هذا بالإضافة إلى أنه يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة بهذا الأمر وقد تم الإعلان على أن غرة شهر رمضان سوف يوافق في الموعد الفلكي يوم الثالث عشر من شهر أبريل أي أنه يتبقى على موعد الشهر الكريم نحو ما يصل إلى أقل من شهر.

إمساكية شهر رمضان لهذا العام
- يبدأ المسلمون الصيام عند أذان الفجر والذي سوف يكون في تمام الساعة 4:09 صباحًا.
- يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:36 صباحًا
- صلاة الظهر تكون في تمام الساعة 12:03 مساءًا
- صلاة العصر تكون في تمام الساعة 3:38 مساءًا
- يفطر المسلمون عند صلاة المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءًا
- صلاة العشاء تكون في تمام الساعة 7:59 مساءًا

الجدير بالذكر هنا هو أن تلك الإمساكية تابعة لمواعيد جمهورية مصر العربية وخصوصًا محافظة القاهرة، وذلك لأن كل محافظة يوجد مواقيت خاصة بها.

اعرف موعد شهر رمضان 2021 في مصر وجدول إمساكية رمضان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد شهر رمضان 2021 رمضان 2021 امساكية رمضان 2021

أخبار تهمك

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على أول قرارات مدرب حراس الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان 1440 هجريًا

إمساكية رمضان 2019 في مصر.. موعد أذان الفجر وتوقيت المغرب 9 رمضان 1440

إمساكية رمضان 2019 في مصر.. موعد أذان الفجر 10 رمضان.. وتوقيت أذان المغرب بمحافظات مصر

إمساكية رمضان 2019.. موعد صلاة الفجر 12 رمضان.. وتوقيت أذان المغرب في محافظات مصر

إمساكية رمضان 2019 في مصر.. موعد صلاة الفجر 17 رمضان.. وتوقيت أذان المغرب بمحافظات الجمهورية

امساكية رمضان 2020 في مصر وموعد اذان المغرب والفجر ومواقيت الصلاة في مصر | اعرف الآن now عدد ساعات الصوم Ramadan 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها