



اعرف موعد شهر رمضان 2021 في مصر وجدول إمساكية رمضان





ينتظر المسلمين قدوم شهر رمضان حيث أنه يعتبر من أقرب الشهور إلى القلب بسبب ما يقوم هذا الشهر بنشره من معالم الفرحة والسرور في كل مكان هذا بالإضافة إلى كل الأمور الأخرى التي تجعل المسلمين يحبون هذا الشهر من زيادة العبادات ومحاولة التقرب إلى الله بشكل أكبر من الأيام العادية وأيضًا إمكانية الدعاء في كل وقت فيه حيث أن يحبب في هذا الشهر أن يكثر المسلم من الدعاء بكل ما يريد، ولهذا السبب يتساءل الكثير من المسلمين عن الموعد الذي سوف يبدأ فيه شهر رمضان في هذا العام.





موعد بداية شهر رمضان 2021

اعتاد المسلمون في كل مكان في العالم على انتظار الموعد الفلكي الذي سوف يوافق بداية شهر رمضان هذا بالإضافة إلى أنه يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة بهذا الأمر وقد تم الإعلان على أن غرة شهر رمضان سوف يوافق في الموعد الفلكي يوم الثالث عشر من شهر أبريل أي أنه يتبقى على موعد الشهر الكريم نحو ما يصل إلى أقل من شهر.





إمساكية شهر رمضان لهذا العام

- يبدأ المسلمون الصيام عند أذان الفجر والذي سوف يكون في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

- يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:36 صباحًا

- صلاة الظهر تكون في تمام الساعة 12:03 مساءًا

- صلاة العصر تكون في تمام الساعة 3:38 مساءًا

- يفطر المسلمون عند صلاة المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءًا

- صلاة العشاء تكون في تمام الساعة 7:59 مساءًا





الجدير بالذكر هنا هو أن تلك الإمساكية تابعة لمواعيد جمهورية مصر العربية وخصوصًا محافظة القاهرة، وذلك لأن كل محافظة يوجد مواقيت خاصة بها.



