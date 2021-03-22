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العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية بكفر الشيخ وتطالب "الداخلية" بتأمين لجان التفتيش

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، واقعة التعدى على الطبيبة البيطرية منى عبد التواب، طبيبة التفتيش بإدارة الرياض البيطرية، من قبل أحد الجزارين أثناء عملها ضمن لجنة تفتيش بمدينة الرياض محافظة كفر الشيخ، وإحداث إصابة لها.

وكلف النقيب العام، فور علمه بالحادث وفدا من مجلس النقابة ضم كلا من: الدكتور محمد عفيفي سيف، والدكتور محمد مبروك عبد العزيز، لزيارتها ومتابعة الأمر وعمل ما يلزم لمساندتها قانونيا ومعنويا، حيث تم التواصل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومركز الرياض للإطمئنان على سير الاجراءات القانونية الضامنه لحقها، وكذلك تم زيارة إدارة الرياض البيطرية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها قد خاطبت مؤخرا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتواصلت مع السيد القصير وزير الزراعة بخصوص تأمين المجازر وكذلك التأمين للجان التفتيش لكي يتمكن الطبيب البيطري من اداء عمله بشكل آمن.

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