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ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار ببولاق أبو العلا

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (5أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار المشار إليه "محل سكن إثنان من المتهمين"، وعُثر بداخلها على(حفرة قطرها 4 متر بعمق 10 متر، وأدوات تنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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