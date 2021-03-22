انفجار يستهدف خط أنابيب للغاز في فنزويلا

استهدف انفجار خط أنابيب للغاز فى ولاية موناجاس بفنزويلا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكشف وزير النفط الفنزويلي طارق العصامي، اليوم الاثنين، أن الانفجار ناجم عن هجوم إرهابي أثر على منشأة لحقن الغاز، لكنه لم يسفر عن قتلى.

وقال العصامي، إن السلطات الفنزويلية تحقق فى ذلك الهجوم، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى فنزويلا "إيه فى إن".