Advertisements

انفجار يستهدف خط أنابيب للغاز في فنزويلا

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:51 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

استهدف انفجار خط أنابيب للغاز فى ولاية موناجاس بفنزويلا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وكشف وزير النفط الفنزويلي طارق العصامي، اليوم الاثنين، أن الانفجار ناجم عن هجوم إرهابي أثر على منشأة لحقن الغاز، لكنه لم يسفر عن قتلى.

 

وقال العصامي، إن السلطات الفنزويلية تحقق فى ذلك الهجوم، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى فنزويلا "إيه فى إن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنزويلا خط غاز انفجار

أخبار تهمك

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ أقل من ساعتين

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

هجوم إرهابي يستهدف خط أنابيب للغاز في سوريا

وقف الإمدادت لمحطة كهرباء بالعراق بعد انفجار خط أنابيب للغاز

انفجار خط أنابيب للغاز جنوب العراق

التفاصيل الكاملة عن انفجار دمشق الذي أغرق سوريا في الظلام

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يرجح وقوف داعش خلف انفجار دمشق

قتلى وجرحى بانفجار دراجة نارية في سوريا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها