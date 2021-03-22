مصورة فيديو واقعة التحرش ببائعة "لب" بكورنيش الغردقة تكشف التفاصيل

كشفت مدام رحاب، مصورة واقعة التحرش ببائعة لب بكورنيش الغردقة، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن بائعة اللب كانت تبيع لمجموعة من الشباب على الكورنيش، وفوجئت بالبنت تقول لأحد الشباب: "ابعد عني، ابعد ايدك، وبدأت الاحظ أنه بيمد ايده على البنت، وطلعت الموبايل وصورته فيديو وهو بيحاول يمسكها وبيغلس عليها، وبعد كده ضربها بطريقة غبية".



وأضافت مدام رحاب، خلال لقائها عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين: "اتدخلت أنا وجوزي وفضلت اقول للشاب ده أني بصوره، كان الرد علينا أننا اتشتمنا، وكان فيه واحد من ورايا بيحاول يمسك دراعي وحاول ياخد مني التليفون، واتضح أنه أخوه، وجوزي اتدخل واخو الشاب فضل يشتم فينا".



وتابعت: "جوزي بدأ ياخدني ويجري بيا على العربية، وفضلوا يجروا ورانا ويشتمونا، وبأقول للشاب هي الرجولة أنك تتعدى على بنت بتأكل عيش، وكان رده عليا تعالي اوريكي الرجولة، وبعدها اتصلنا بالشرطة وكان معاهم موتوسيكلات وخدوها وجريوا".



وأردفت: "الشرطة قالت لنا أن الطرف الأول اللي تم التحرش بها لازم تيجي بنفسها، لأن أنا طرف تاني وتعدى عليا بالشتيمة، وبقت الست تتضرب وتتشتم عشان بتأكل عيش ومتتكلمش عشان متتبهدلش بعد كده".

