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أسعار النفط تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
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عاودت أسعار النفط الهبوط اليوم الاثنين مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود، بحسب ما نشرت "رويترز".

وانخفض برنت 34 سنتا ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.19 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي 21 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.21 دولار لبرميل. وهبط العقدان أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

قال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي".

وتعتزم ألمانيا تمديد إجراءات العزل لاحتواء الإصابات بكوفيد-19 للشهر الخامس على التوالي وفقا لمسودة مقترح، بعدما فاقت الإصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيرا على المستشفيات.

في غضون ذلك، بدأت شركات طاقة أمريكية استغلال الصعود السابق لأسعار النفط نتيجة التفاؤل بشان عودة الطلب وأضافت أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ يناير في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها يوم الجمعة، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار تسعة حفارات إلى 411 في الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ أبريل.

وزاد عدد الحفارات على مدار الأشهر السبعة الفائتة وزاد نحو 70 بالمئة من مستواه المتدني في أغسطس عند 244 حفارا.

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