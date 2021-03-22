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وزارة الداخلية تحتفل بعيد الأم وتنظم احتفالية داخل منطقة سجون طرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أقام قطاع السجون إحتفالية داخل منطقة سجون طره بمناسبة الإحتفال بعيد الأم لعام 2021 بحضور عدد من القيادات والضباط وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين.

وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تضمن الإحتفال فقرات غنائية، وتم توزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأطفالهن بالإضافة لدعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لحضور الإحتفال.

جاء ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى إحتفالات عيد الأم لعام 2021، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الإستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الإجتماعى لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لهم للإحتفال بهذه المناسبة.


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