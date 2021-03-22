رئيس الإنجيلية ينعى الدكتورة فينيس كامل: حققت لمصر مكانة عالمية نفخر بها



تنعى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأستاذة الدكتورة فينيس كامل جودة، وزير البحث العلمي الأسبق، والتي رحلت عن عالمنا بعد رحلة عطاء مشرقة، مليئة بالإنجازات العلمية العظيمة، والتي حققت مكانة عالمية لمصر نفخر بها جميعًا.



ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لأسرتها وأحبائها وجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي.