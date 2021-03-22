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مختصون يكشفون مخططات الإخوان بعد القرارات التركية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشف عدد من المختصين عن الأساليب التي سيتبعها جماعة الإخوان بعد القرارات التركية التي اتخذتها السلطات ومن شأنها الحد من تأثير أعضاء الجماعة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها منع الهجوم على مصر في فضائيات الجماعة التي تبث من أنقرة.



وكشفت السلطات التركية عن تعليماتها لجماعة الإخوان بوقف انتقاد مصر من الفضائيات التابعة لها في اسطنبول.

كما أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول وهي "وطن، والشرق، ومكملين"، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين خارج البلاد.

البحث عن مأوى بديل
وفي هذا الشأن، أكد المحلل السياسي السعودي سامي المرشد أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة إلى تركيا تبحث عن بلد جديد، بعد تبدل موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من التنظيم.

وأضاف المحلل السياسي السعودي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل من غادر وطنه وخانه ولجأ لتركيا من الإخوان وغيرهم يبحث الآن عن بلد جديد يسمح له بممارسة خيانته على أراضيها!!؟".


الهروب من تركيا
وكشف أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عن هروب قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي من تركيا، بعد انكسار الرئيس رجب طيب أردوغان أمام مطالب القاهرة.
 

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هروب 9 من أعضاء الإخوان منهم خليجي من تركيا"، متابعا: "تقدم 47 إخواني من أصل مصري إلى مفوضية اللاجئين بطلب طارئ لتسريع ملفاتهم للخروج من أنقرة إلى أي بلد أوروبي أو أمريكا أو كندا.. بحجة خطر إمكانية تسليمهم للعدالة في مصر".


البحث عن ملجأ آسيوي
وقالت تقارير إن هناك اجتماعات مكثفة تمت خلال الأيام الماضية بين إخوان لندن وتركيا، لتقييم التحركات المقبلة لأعضاء الجماعة، على إثرها بدأ نقل الأموال عبر وسطاء إلى عدة دول آسيوية بها عدد من قيادات الإخوان وأبنائهم ممن حصلوا على منح دراسية هناك.




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